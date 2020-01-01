إحصائية صادمة .. 7 ملايين في الخليج يعانون من هذا المرض

01 يناير 2020 - 10:38 ص

كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن هناك من 6 إلى 7 ملايين زوج في الدول الخليجية يعانون من العقم نتيجة تغير أسلوب الحياة وزواج الأقارب وعوامل وراثية أخرى واجتماعية وبيئية المتسببة في العقم

ونشرت الدراسة عيادة ”أي في أي ميدل ايست“ للخصوبة في العاصمة العمانية مسقط نقلا عن مراكز طبية عالمية، أن العدد قد يكون أكبر من ذلك لأن الكثير من الأزواج من السكان المواطنين يختارون تأخير إنجاب أطفال لأسباب عديدة.

وعلق الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير الطبي للعيادة: "وجد أنه ما يقرب من 15-20 % من الأزواج في المنطقة يواجهون صعوبات في الحمل بشكل طبيعي.. وبالنسبة للعديد من الأزواج يعد زواج الأقارب ونقص فيتامين (د) والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية من العوامل المسببة للعقم، كما يسهم نمط الحياة المستقرة أيضًا في ارتفاع عدد حالات العقم".

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ مستوى العقم نحو 15% مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 10% وفقًا للدراسة التي أوضحت أن نحو 50 مليونًا من الأزواج في العالم يعانون من أشكال مختلفة من مشكلات العقم.