  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
7 أمراض تسبب العقم عند الرجل

إحصائية صادمة .. 7 ملايين في الخليج يعانون من هذا المرض

بابا الفاتيكان

سيدة أمسكت بيده.. رد فعل صادم من بابا الفاتيكان

محمد سعود

السعودي المطبع يستقبل العام الجديد بأنشودة عبرية

طارق شوقي

وزير التعليم: "أنا فخور بوزارتى"

نجيب ساويرس

ساويرس للإخوان: عالم بقر صحيح

الحوثيون

جماعة الحوثي تطلق سراح 6 سعوديين ورسالة للمملكة

الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق

الكلباني عن استقبال العام الجديد: تهنيء نفسك بنقصان العمر

غصن

بعد فرار غصن من اليابان.. لبنان: دخل بصورة شرعية

السعودية

لأول مرة.. وزارة سعودية جديدة تدخل العمل

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

دارسة:

إحصائية صادمة .. 7 ملايين في الخليج يعانون من هذا المرض

عرب وعالم

7 أمراض تسبب العقم عند الرجل
7 أمراض تسبب العقم عند الرجل
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة سارة من وزير سعودي في هذا الموعد

#

إحصائية صادمة عن المعاقين فى الجيش الإسرائيلى

#

الخليج يستجيب لدعوات "الحريري" في هذا الأمر

#

مأكولات تجعلك تبدو أصغر من عمرك بـ 10سنوات.. تعرف عليها

السعودية

العالم

مجلس التعاون

دراسة

الأزواج

كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن هناك من 6 إلى 7 ملايين زوج في الدول الخليجية يعانون من العقم نتيجة تغير أسلوب الحياة وزواج الأقارب وعوامل وراثية أخرى واجتماعية وبيئية المتسببة في العقم

ونشرت الدراسة عيادة ”أي في أي ميدل ايست“ للخصوبة في العاصمة العمانية مسقط نقلا عن مراكز طبية عالمية، أن العدد قد يكون أكبر من ذلك لأن الكثير من الأزواج من السكان المواطنين يختارون تأخير إنجاب أطفال لأسباب عديدة.

وعلق الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير الطبي للعيادة: "وجد أنه ما يقرب من 15-20 % من الأزواج في المنطقة يواجهون صعوبات في الحمل بشكل طبيعي.. وبالنسبة للعديد من الأزواج يعد زواج الأقارب ونقص فيتامين (د) والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية من العوامل المسببة للعقم، كما يسهم نمط الحياة المستقرة أيضًا في ارتفاع عدد حالات العقم".

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ مستوى العقم نحو 15% مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 10% وفقًا للدراسة التي أوضحت أن نحو 50 مليونًا من الأزواج في العالم يعانون من أشكال مختلفة من مشكلات العقم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» معسكر مغلق بالزمالك استعدادًا "لتماسيح النيل"
» "سيد البلد" يسعى لمصالحة جماهيره على حساب "ذئاب الجبل"
» تجميد أصول أغنى امرأة في أفريقيا
» جونسون في تهنئة الميلاد: انتظروا هذا الأمر
» شروط الإعارة بـ«التربية والتعليم» للخارج
» شاهد..أول ظهور لخطيبة نجل محمود عبد العزيز
» فنانة شهيرة: مكنتش عايز أكشف السر المحرج دا عن جوزي
» هل عاقب السادات "أم كلثوم" بسبب الاسم الذي أطلقته عليه؟
» نجل صلاح قابيل يفجر مفاجأة عن قبره الذي أشيع أنه دفن فيه حيا
» سر مغادرة "فايلر" لمران الأهلي بعد 30 دقيقة فقط من بدءه
» تعرف على اللاعب الذي أثار جنون فايلر في تدريبات الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات