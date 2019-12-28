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السودان.. رفع الدعم عن الوقود وزيادة المرتبات

عرب وعالم

وزير المالي السوداني إبراهيم البدوي
وزير المالي السوداني إبراهيم البدوي
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متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

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رفع الدعم

أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن نية الحكومة السودانية في إلغاء الدعم عن الوقود تدريجيًا 2020 إلى جانب اتخاذ قرارات اقتصادية بهدف الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم.

وأضاف الوزير أثناء الإعلان عن ميزانية 2020، أمس، أن الخطة ستشمل مضاعفة بند المرتبات بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه سوداني إلى ألف جنيه، مع توفير ربع مليون وظيفة لفئة الشباب.

جدير بالذكر أن الحكومة السودانية ستبقى على دعم القمح وغاز الطبخ  مع إطلاق برنامج للحماية الاجتماعية يشمل في بدايته 9 آلاف أسرة فقيرة .


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