  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محاكمة

الإمارات تحاكم خليجيا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيس السيسي

انطلاق فاعليات جلسة "الذكاء الاصطناعي" بحضور الرئيس

حفتر

قوات حفتر: إصابة وزير داخلية"الوفاق" في محاولة اغتيال

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد عبور "الحدود" بالدوري

العاهل المغربي الملك محمد السادس

رسالة غير متوقعة من العاهل المغربي لرئيس الجزائر الجديد

العقيد أ.ح الشهيد أحمد المنسي

سر رفض أسرة "المنسي" لمسلسل الاختيار

الإعلامي عمرو أديب

أديب:"ممكن نبقى زي سوريا"

دورى أبطال أوروبا

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

الطفل مروان

"عايزة ترجعلي" كلمة السر في تعذيب الطفل مروان

الدولا ر

انخفاض ملحوظ لسعر الدولار بالبنوك

"عايزة ترجعلي" كلمة السر في تعذيب الطفل مروان

آخر الأخبار

الطفل مروان
الطفل مروان
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مرعبة عن تعذيب متظاهرين عراقيين في مرقد الحكيم

#

"بلاك فريداي".. كلمة السر في حادث الطعن بهولندا

#

"همحيلك رجولتك"..كلمة السر في تعذيب طالب على يد مدرس

#

"عبد الدايم" تلقى كلمة مصر في منتدى وزراء الثقافة لليونسكو

الحدث

لميس الحديدي

طفل التعذيب

الطفل مروان

كشف عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية تعذيب والدته، أسرارا جديدة عن الواقعة تنشر لأول مرة، قائلا : "إنه حاول الحصول على نجله عقب واقعة التعذيب ولكن والدة مروان رفضت إعطاءه الطفل". 

وأضاف "نافع"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"،قائلا :" هي فاكرة إنها لما تقهرني على ابني هرجعها ، هي عايزة ترجعلي ". 

وتابع: "القانون يمنعه من الحصول على نجله ويعطيه حق الرؤية فقط في أماكن عام". وأكد أنه لم يقصر ماديا مع نجله "مروان"، حيث يعطيه نفقة 2100 جنيه شهريًا من راتبه، وهو ليس مبلغ قليل بالنسبة له خاصة أن لديه أسرة أخرى. 

وكان الطفل مروان، الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات، تعرض إلى التعنيف من قبل والدته حيث ظهرت في مقطع فيديو موبخة إياه أثناء ضربه يقول: "تعالى خدني يا بابا مش عايز أعيش معاها"، في إشارة إلى محاولة تخلصها منه. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إنجي وجدان تحتفل بعيد جوازها السابع: "بحبك"
» بعد وفاته..حسن عفيفي يتصدر تريند جوجل
» "السياحة" تطور أسطولها النقلى.. بهذا الأمر
» إصابة يوسف زيدان بذبحة صدرية ونقله للعناية المركزة
» تعليق ناري من رضا عبد العال على فوز الأهلي
» نشطاء يكشفون الوفاة المأساوية لحاتم ذو الفقار
» إعلامية شهيرة: وقعت في حب هذا الفنان من نظرة عين
» فنانة شهيرة: لهذه الأسباب طلقني سامي العدل مرتين
» فنانة شهيرة تحرج دينا الشربيني بتعليق ناري عن عمرو دياب
» "أديب" يكشف إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا
» تفاصيل أزمة إبراهيم حسن في مباراة أسوان بالدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية