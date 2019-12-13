بعد فوزه الساحق.. جونسون يحدد موعد الخروج من "الاتحاد الأوربي"

13 ديسمبر 2019 - 10:15 ص

بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل.



