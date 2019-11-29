صادم ..أم عراقية فوق جثة نجلها: "ارجع يا يمه"

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ذي قار

أم عراقية

ارجع يا يمه

مقتا ابنها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم عراقية مفجوعة، عقب وفاة نجلها بين صفوف المتظاهرين.

وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله، فإن الشاب سقط على يد قوات الأمن العراقي وسط محافظة ذي قار جنوب البلاد.

ويظهر الفيديو الأم وهي تصرخ فوق جثة ولدها وتبكي بحرقة قائلة "ارجع يا يمه".

يذكر أن العراق شهد مساء أمس الخميس يوما داميا ، خاصة في محافظات الجنوب، حيث قتل حوالي 47 متظاهرا خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية.

وقد قتل 32 متظاهرا في ذي قار وبلغ عدد الجرحى 300 على الأقل ، بالإضافة إلى 13 شخصا في النجف وأصيب 300 آخرون.

وذكرت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن غالبية القتلى والجرحى سقطوا على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين.


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