  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:35 م
بحث متقدم
الفنانة إليسا

إليسا تظهر بـ عين واحدة وتفاجئ متابعيها

مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية كارولينا

قتلي وجرحي في إطلاق نار بـ"كاليفورنيا"

أمير الكويت

إقالات وحكومة جديدة.. أوامر ملكية تزلزل الكويت

وزير الصناعة

"أنت خايب".. تشعل النار بين وكيل البرلمان ووزير الصناعة

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جزر القمر

أمطار الكويت

الكويت.. مخاوف من تكرار كارثة 2018

منتخب مصر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

واتساب

واتساب يطلق ميزة جديدة وينافس فيس بوك

الأمن السعودي (أرشيفية)

شاهد.. فيديو خطف شخص بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتحرك

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يزف بشرى بموافقة "بن سلمان"

"الغفوة" تمنع السكتة الدماغية والأزمة القلبية

الصفحة الأخيرة

الغفوة
الغفوة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«الأحوال المدنية» السعودية تمنع تسجيل هذه الأسماء

#

لبنان يمنع خروج "الدولار "من المطار والمعابر الحدودية

#

دولة تمنع إعلانات المشروبات الغازية.. تعرف عليها

#

"نجدة الطفل" تمنع زواج طفلة: "تحفظنا عليها فى الكوافير"

الأزمة القلبية

السكتة الدماغية

الغفوة

أعلنت دراسة حديثة أن حصول الإنسان على غفوة أثناء النهار يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، لو استمرت مرة أو مرتين في الأسبوع، ونظر الباحثون في العلاقة بين وتيرة القيلولة ومتوسط مدة الغفوة وخطر حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة وغير المميتة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب، بين 3462 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًا من سكان لوزان في سويسرا.

وكشفت الدراسة، التي أجريت في جامعة "لوزان" في سويسرا، عن التأثير الإيجابي الكبير لغفوة النهار على صحة القلب، لأن العديد من الدراسات التي نشرت في هذا الصدد قد فشلت في النظر في فعالية وفائدة تكرار غفوة النهار، أو ركزت على معدل الوفيات الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

يذكر أن أعمار المشاركين تراوحت في الدراسة ما بين 35 و75 عامًا، وقد أجرى الفحص الأول بين عامي 2009 و2012، حيث تم جمع معلومات عن أنماط النوم وعدد الغفوات التي يحصل عليها المشاركون في الدراسة، ليتم رصدهم بعد ذلك لمدة 5 سنوات في المتوسط.

وقد أكد أكثر من نصف المشاركين 58% أنهم لم يغفوا خلال الأسبوع السابق، وحوالي واحد من كل خمسة 19% قالوا إنهم أخذوا قيلولة أو اثنتين، وحوالي واحد من كل 10: 12% قالوا إنهم أخذوا من ثلاث إلى خمس غفوات، بينما قالت نسبة مماثلة 1% إنهم أخذوا من ست إلى سبع غفوات.

وخلال فترة المراقبة، كان هناك 155 أحداثًا مميتة وغير مميتة لأمراض القلب والأوعية الدموية وارتبطت القيلولة من حين لآخر، مرة إلى مرتين أسبوعيًا، بحدوث النصف في خطر الإصابة بالجلطة، السكتة الدماغية، وفشل القلب "48% مقارنة بأولئك الذين لم يقيلوا على الإطلاق.. وصمد هذا الارتباط بعد مراعاة العوامل المؤثرة المحتملة، مثل العمر ومدة النوم ليلا، وكذلك مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم، الكولسترول في الدم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 4 قتلى فى إطلاق نار بكاليفورنيا
» إليسا تظهر بـ عين واحدة وتفاجئ متابعيها
» "الغفوة" تمنع السكتة الدماغية والأزمة القلبية
» إقالات وحكومة جديدة.. أوامر ملكية تزلزل الكويت
» "الثقافة" تعلن عن شروط الاشتراك في مسابقة الصوت الذهبي
» وزيرة الثقافة تعتمد خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة
» "البيت الفني": إقبال الجمهور وراء عروض مسارح الدولة
» برلماني: 500 حافز مدرسي لرياض الأطفال وأولى ابتدائي
» من مطبخك.. وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض
» "عنيك فى عنينا" تبدأ في إجراء 100 عملية
» السياحة البلغارية تدعو لإقامة ليالٍ مصرية في «صوفيا»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا