بث مباشر.. مباراة مصر وكينيا

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يوفر المصريون لجميع متابعيه خدمة البث المباريات لجميع المنافسات الرياضية.

تقام اليوم مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

شاهد المباراة من هنا..

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