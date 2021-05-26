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في مجالات السكة الحديد

وزير النقل يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك

وزير النقل و لسفير البريطاني
وزير النقل و لسفير البريطاني
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الأربعاء، 26-05-2021 08:01 م متابعات- أمينة عبد العال
التقى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، و  السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ،  لمناقشة  التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي ومترو الأنفاق .
و أكد الجانبان في تصريحات إعلامية،  على عمق العلاقات المصرية البريطانية والتعاون التاريخي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة يتوريد اول قطارين للمونوريل من مصانع الستوم  بديربي بإنجلترا وذلك  بعد استحواذ شركة الستوم على بومباردييه حيث تم التأكيد على توريد القطارين خلال شهر سبتمبر القادم وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة  لتمويل وكالة الصادرات البريطانية UKEF  لصفقة توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا هنشل والتي تم التعاقد عليها  بين هيئة السكك الحديدية و شركة بروجرس ريل الأمريكية .
كما بحث الجانبان اهتمام شركة هيتاشي فرع المملكة المتحدة  لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية حيث أكد وزير النقل ان الوزارة لديها خطة طموحة لدعم أسطول عربات النوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة مشيرا إلى أهمية تقديم العرض الى مصنع سيماف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير صناعة النقل في مصر
كما أكد السفير البريطاني على  اهتمام شركة بكتل الأمريكية حيث يوجد فرع لها في انجلترا  في التعاون مع وزارة النقل في مشروع الخط السادس للمترو حيث  تم التأكيد على تقديم الشركة للعرض الفني والمالي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم مؤكداً على اهمية هذا المشروع و أن وزارة النقل  في كافة تعاقداتها لها إستراتيجية واضحة ترتكز على عده محاور وهي  ان يكون التمويل تمويل حكومي ميسر و فتره سماح وسداد كبيره تصل الى حوالي 30 سنه بالإضافة إلى توطين الصناعة مع الشركات العالمية التي يتم التعاقد عليها والتي تبدأ ب25%  في العام الأول لتصل بعد ذلك في العام السادس إلى 75% وان يتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية بواسطة الشركات الوطنية المصرية التي أصبحت لها خبرة كبيرة في هذا المجال بما نفذته من مشروعات ضخمة  في هذا المجال .
كما علق السير جيفر آدامز عقب اللقاء  قائلاً: "كان اجتماع اليوم مع معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير مثمر حيث ناقشنا سبل التعاون البريطاني - المصري لدعم قطاع النقل في مصر. من خلال جهود الشركات البريطانية ، و بدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية ، نساعد في تطوير نظام سكك حديدية ونقل أكثر استدامة وكفاءة يخدم ملايين المصريين يوميًا. تتبع هذه المشاريع مشاركة المملكة المتحدة الكبيرة في تطوير مونوريل جديد في القاهرة ،  كما توفر فرص عمل للمصريين و البريطانيين على حد سواء. والأهم من ذلك ، فهي توفر خيارات نقل نظيفة و أكثر حماية للبيئة - وهي ضرورية إذا أردنا تحقيق أهدافنا المناخية بشكل جماعي بينما نستعد لمؤتمر المناخ الدولي COP26 في وقت لاحق من هذا العام ".
وأكد السفير البريطاني على  اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصري ، وسلط الضوء على التزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل في مصر وتعزيز العلاقات التجارية وان  المملكة المتحدة  تمتلك تاريخًا قويًا من التعاون مع قطاع النقل في مصر ، بعد أن وقعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية في إفريقيا ، لإنشاء خطين المونوريل في منطقة القاهرة الكبرى ، والتي ستنقل ملايين الأشخاص كل عام. تضمنت الصفقة مبلغ بريطاني بقيمة 517 مليون جنيه إسترليني ومساهمة  وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني ، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.
 

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