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موسى متوعدا رجل أعمال: "هلبسكم الأساور قريب"

الإعلامي محمد موسي
الإعلامي محمد موسى
 
الجمعة، 30-10-2020 09:57 ص إيمان هاني

توعد الإعلامي محمد موسى بعض رجال الأعمال الفاسدين، بكشف فضائحهم أمام الرأي العام لتعريتهم ونيل جزائهم.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، قائلا :"أعرف في البحر الأحمر مقاول "شوال زلط" مشغل الغسالة لغسيل الأموال في قطاع المقاولات وكله شغله بيتم من خلال طرق غير شرعية وكمان تلاقوه بجح ومش فاهم أنه مكشوف وكل أعماله القذرة مكشوفه وقريب جدا هو وأمثاله هيقعوا وهيلبسوا الأسوار الحديد.
وتابع: "أراضي الدولة التي استولي عليها هتتاخد منه دي بداية لحملة هنفتح من خلالها النار على كل هؤلاء ومش هنسيبهم يبرطعوا أكتر من كدة والأسبوع الجاي هعرض مستندات بتضرب نار ".
 

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