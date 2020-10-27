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ينشر لأول مرة .. تصريحات هامة لمستشار الرئيس عن كورونا

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا
كورونا
 
الثلاثاء، 27-10-2020 09:56 ص إيمان هاني

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر تطورات أزمة كورونا، قائلاً: "الزيادة في الإصابات تتراوح ما بين 10لـ15%، وهذه الزيادة ليست يومية، والاعتقاد بأن فيوس كورونا اختفى أمر غير حقيقي ".
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي ، أن مصر لم تدخل الموجة الثانية التي تعني وجود ارتفاع شديد في الإصابات بعد الانخفاض، معقبًا: "ما أقدرش أقول إننا دخلنا لموجة الثانية، وهناك انخفاض في أعداد الحالات بصورة كبيرة".
وتابع:" الإنفلونزا العادية تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس، ولكن شدة كورونا أكبر من الانفلونزا بكبير، مشددًا على ضرورة تناول تطعيم مصل الأنفلونزا الموسمية لأنه يحد من أعراض الإنفلونزا بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن اللقاح المصري سيكون جاهزًا بعد الانتهاء من التجربة الإكلينيكية.

 

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