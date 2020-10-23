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معلنا مفاجأة.. محافظ البحر الأحمر: القنصل الروسي قالي دي مسألة وقت

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر
اللواء عمرو حنفي
 
الجمعة، 23-10-2020 11:25 ص إيمان هاني

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، أن القنصل الروسي أكد له أنه عقد عدة لقاءات مع المسئولين وأن عودة السياحة الروسية مسألة وقت، معقبا: "القنصل الروسي مستبشر خير بعودة السياحة الروسية قريبا".
وأكد "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه التقى أيضا بالقنصل البريطاني والفرنسي، لافتا إلى أن القنصل الفرنسي أشاد بالاجراءات الاحترازية في مصر وأكد أن بلاده تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا.

وتابع:" القنصل البريطاني أشاد بالإجراءات الاحترازية، منوها بأن القنصل الفرنسي والبريطاني أجمعوا أنه لا يوجد سائح من بلادهم زار مصر وعاد مصابا بفيروس كورونا، منوها بأن محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس كورونا".

 

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