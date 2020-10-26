الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

"الإصابات هتكون رهيبة".. خبر صادم عن الموجة الثانية من كورونا

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا
كورونا
 
الإثنين، 26-10-2020 11:47 ص إيمان هاني


كشف الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، توقيت دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا مصر، قائلًا: "التوقعات تشير إلى دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه".
وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ب أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية ستكون رهيبة، لافتَا إلى أن عدد الإصابات في ألمانيا فقط وصل أمس لـ 66 ألف حالة، وفرنسا وإسبانيا نفس الوضع.
وعلق استشاري المناعة والتحاليل الطبية، على دراسة صينية تشير إلى أن اندماج فيروس كورنا مع الانفلونزا سيزيد من تكاثر الفيروس التاجي لـ10 آلاف ضعف، قائلًا: "أنا لم أطلع على الدراسة، ولكن هذا الكلام غير علمي، لأن فيروس الأنفلونزا لا يمكن أن يدمج مع كورونا".
وأشار إلى أن إصابة الشخص بكورونا والأنفلونزا يزيد من المضاعفات، خاصة لدى كبار السن، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بسبب الأنفلونزا تصل لـ0.1%، ونسبة الوفيات من كورونا تتراوح ما بين 4 لـ6%، وهذا يعني أن وفيات كورونا تزيد ما يقرب من 60 مرة عن الأنفلونزا.

 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: "مش عايزين ندخل في موجة تانية لكورونا"

سد النهضة

لأول مرة.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

العالم المصري فاروق الباز

لأول مرة.. الباز يكشف سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي

رانيا المشاط

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

26467a4071d73c690bf4f446a3728999

سر علاج "ترامب" من كورونا سريعًا.. مفاجأة

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: الموجة الثانية لفيروس كورونا تدق أبواب العالم.