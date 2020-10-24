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صادم.. موسى: ألف سيدة معرضة للسجن

الإعلامي محمد موسي
محمد موسي
 
السبت، 24-10-2020 10:31 ص إيمان هاني


أكد الإعلامي محمد موسى، أن بعض الجمعيات الأهلية تسببت في أزمات كبيرة للأسر، بسبب القروض التي تمحنها تلك الجمعيات للسيدات، وهو ما يتسبب في زيادة عدد الغارمات.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة " الحدث اليوم"،على سبيل المثال، منطقة بولاق الدكرور اللي فيها أكتر من 1000 سيدة يتعرضن للحبس بسبب مقاضاة بعض الجمعيات لهن، وده عشان تأخروا في سداد الأقساط أو تعثروا فيها".
وتابع: "الحقيقة موضوع مخزي ومحزن جدا أن الجمعيات الأهلية اللي تأسست لمساعدة الناس والمحتاجين تبقى الشبح اللي بيطارد الفقراء والمساكين".
 

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