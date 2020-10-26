الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

ساويرس: الاستثمار في الإعلام بيجيب وجع القلب

نجيب ساويرس
ساويرس
 
الإثنين، 26-10-2020 11:01 ص إيمان هاني
علق نجيب ساويرس، على توقعيه اتفاقية مع تطبيق التيك توك، قائلًا: "إحنا عايزين ندي فرصة للشباب المبدع إنه يتواصل على هذا التطبيق العالمي".
وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،:"إحنا عايزين الشباب يستخدم هذه التكنولوجيا العظيمة بصورة سهلة، إحنا بنوفر التدريب، والتيك توك بتدعمنا".
وعن إمكانية رجوعه للاستثمار مرة أخرى في الإعلام، رد قائلا: "الاستثمار في الإعلام بيخسر، ومش بيجيب غير وجع القلب، يطلع أي حد يقول كلمة، تبقى أنت المسؤول، مش هو".

 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

الإعلامي محمد موسي

صادم.. موسى: ألف سيدة معرضة للسجن

سد النهضة

لأول مرة.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

العالم المصري فاروق الباز

لأول مرة.. الباز يكشف سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي

خيانة زوجية

أزهري: الخيانة مرض سرطاني

الشيخ سيد زايد، أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري يحرج إعلامي : مفيش حاجة اسمها كدا

الإعلامي محمد موسي

محمد موسى لرئيس الوزراء : بناشد فيك روح الأب والإنسان انقذهم