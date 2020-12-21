مفاجأة.. سر إصابة ماكرون بكورونا

الإثنين، 21-12-2020
07:42 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب
، أن هناك تساؤلا
بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا
، وهل دخلت مصر أم لا، خاصة وأنها سريعة الانتشار،
معلقا: "كنا فاكرين أن الموجة الأولى هي الزغلول الكبير في الانتشار،بس الجديدة
طلعت مذهلة في الانتشار".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج
"الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن كل الدول تقلل
حركة الطيران بينها وبين بريطانيا، متسائلا: ما وضع مصر؟، مضيفا: "الإجراءات الاحترازية
في مصر دمها خفيف.. المواطن المصري لا يتعامل مع الوضع بجدية".
وتابع: "اعمل اللي عليك، وخلي بالك"،
كاشفا أنه تبين أن الرئيس الفرنسي أصيب بفيروس كورونا
بسبب سلام باليد.