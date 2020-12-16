الأنصاري: «كورونا لن يرحل وسيظل مع البشر»

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن فيروس
كورونالن يرحل ، وسيظل متواجدًا مع البشر.
وأضاف " محمود الأنصاري " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن الفيروس
يسلك مسلك إضعافي متتالي ، أي إنه يتضاعف العشرات ، مشيرًا إلى أن في شهر إبريل
الماضي من هذا العام ، كان يوجد إصابات يومية على مستوى العالم ، تبلغ حوالي 60
ألف حالة إصابة ، وكانت حالات الوفاة تبلغ حوالي 8000 حالة ، أي إن نسبة الوفيات
كانت تمثل حوالي 12% من حالات الإصابة .
وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة ، أن الآن يتم تسجيل حوالي 600
حالة إصابة ، وحوالي 12 ألف حالة وفيات في اليوم ، وهذا يعني أن نسبة الوفيات
انخفضت إلى 1.4% مقارنة بما كانت عليه في شهر إبريل الماضي من هذا العام .
وأشار " الأنصاري " ، إلى أن نسب حالات الشفاء إلى نسب حالات
الإصابة في شهر إبريل الماضي كانت قليلة للغاية ، حيث كانت حوالي 23% من حالات
الإصابة تتعرض للوفاة ، مشيرًا إلى أن حاليًا نسب الشفاء تتعدى الـ 97% ، ونسب
الحالات الخطيرة انخفضت من 2.5% إلى أن أصبحت 0.5% .