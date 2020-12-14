4 أعراض جديدة تعني إصابتك بكورونا

الإثنين، 14-12-2020
09:10 ص
إيمان هاني
كشف
الدكتور محمد النادي، اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
التابعة لوزارة الصحة
،
عن 4 أعراض تستوجب الحذر، والتشكك في الإصابة بفيروس كورونا
، معقبا :"العرض الأول
هو الفقد المفاجئ لحاستي الشم والتذوق، فإن هذا يعني أن الشخص مصابا بفيروس كورونا
إلى أن يثبت العكس، والثاني هو احتقان شديد في العين وانتفاخ وتورم".
وأضاف
النادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي
، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"،
الذي يعرض عبر فضائية "ON"، العرض الثالث هو الطفح الجلدي والرشح، والرابع
أن فترة حضانة فيروس كورونا
تمتد من 4 أيام إلى 14 أيام على عكس نزلة البرد التي تتضح
أعراضها خلال 4 أيام".
وعن
الأعراض المشتركة بين فيروسي كورونا
والانفلونزا، قال: "كل الأعراض التي من الممكن
أن نتخيلها مثل السخونية وآلام الزور وتكسير الجسم ورشح الأنف وغيرها