الأحد، 13-12-2020
10:57 ص
إيمان هاني
أكد
الإعلامي عمرو أديب، أنه لن يروج للحصول على لقاح
فيروس كورونا
، ولكنه سيعرض كل الآراء،
وعلى المواطن الاختيار.
وأضاف
"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي
سي مصر"، ب أنه لن يعلن عن رأيه في اللقاح
، معقبا: "لو المشاهد مستني مني
رأي يبقا غلطان، والشغلانة دي المفروض مشتغلهاش"، حيث أن الرأي في هذا الأمر يكون
رأي علمي فقط.
وتابع:"
السلطات المصرية عندما تختار لقاح
تكون على ثقة أنه آمن، مشيرا إلى أن مصر بها هيئات
علمية هى المنوط بها تحديد الفاعلية للقاح
، مردفا: "اللي فاكر أني ممكن اقول خدوا
ده أو لاء، لن يحدث".