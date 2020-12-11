الجمعة، 11-12-2020
10:45 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن اللقاح الصيني سينو فارم
أفضل
لقاح آمن في العالم ونعمل مع الأشقاء في الصين على اللقاح منذ فترة ، معقبا:"
الدكتورة هالة زايد
سافرت إلى الصين من قبل للاتفاق على كل التفاصيل".
وأضاف موسى ،خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة
صدى البلد، قائلا:" اللقاح يصل بعد ساعة من الآن وسيتم تطعيم المواطنين الأولى
بالرعاية".
وتابع:" أن 25 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر استطاعت
المعالجة الإيجابية لفيروس كورونا
والدولة تعمل دائما في صمت ولصالح المواطن والرئيس
العظيم يعمل ليل نهار من أجل المواطن المصري".
وأردف :" شكرا سيادة الرئيس شكرا الدولة المصرية، وقريبا
الحياة ستعود لطبيعتها في مصر بدون كمامات وإجراءات".