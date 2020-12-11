الجمعة 11 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جماهير الزمالك تعتد على أيمن يونس وتحطم زجاج سيارته

للمرة الثانية .. " بايدن " يتفوق علي "ترامب " و يخطف منه هذا اللقب

عقوبات جديدة من الاتحاد الأوربي علي تركيا

اختبار طبي لمروان محسن قبل انطلاق مران الأهلي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات صارمة علي رئيس الشيشان لهذا السبب

تعليق غريب من وزير الخارجية المغربي علي اتصال بلاده بإسرائيل

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

" ميرنا المهندس " تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب مهرجان القاهرة

أول رد من تامر أمين علي قرار حبسه

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

موسى: "إحنا بنشتغل في صمت"

الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسى
 
الجمعة، 11-12-2020 10:45 ص إيمان هاني


أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن اللقاح الصيني سينو فارم أفضل لقاح آمن في العالم ونعمل مع الأشقاء في الصين على اللقاح منذ فترة ، معقبا:" الدكتورة هالة زايد سافرت إلى الصين من قبل للاتفاق على كل التفاصيل".

وأضاف موسى ،خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلا:" اللقاح يصل بعد ساعة من الآن وسيتم تطعيم المواطنين الأولى بالرعاية".

وتابع:" أن 25 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر استطاعت المعالجة الإيجابية لفيروس كورونا والدولة تعمل دائما في صمت ولصالح المواطن والرئيس العظيم يعمل ليل نهار من أجل المواطن المصري".

وأردف :" شكرا سيادة الرئيس شكرا الدولة المصرية، وقريبا الحياة ستعود لطبيعتها في مصر بدون كمامات وإجراءات".
 

إقرأ ايضا

زيادة سكانية

مسئول سابق :"إحنا بنولد دولة كل سنة"

وكالة الفضاء المصرية

تفاصيل تصنيع قمرين صناعيين بمصر

هالة زايد

الصحة توضح تفاصيل توزيع لقاح كورونا بالمجان

أخبار متعلقة

كورونا السعودية

بعد وفاة 6 أشخاص حصلوا على لقاح كورونا.. أستاذ مناعة يفجر كارثة

الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان عن إصابته بكورونا : أنا صعبان عليا الفيروس

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن: الحضانات لن تغلق بسبب كورونا إلا في حالة واحدة

محمد صلاح

سر تأخر ظهور أعراض كورونا علي محمد صلاح

هالة زايد وزيرة الصحة

"الصحة": "اللي مشواره مش ضروري مينزلش"

الفنانة نشوى مصطفى

كورونا أصعب من ألم الولادة..نشوى مصطفى لرئيس: ربنا يخبر بخاطرك