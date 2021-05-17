سامح شكري: نضع كل إمكانياتنا الطبية لمساعدة الفلسطينيين

الإثنين، 17-05-2021
01:11 م
أعلن سامح شكري
، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، أن مصر
تواصل اتصالاتها مع كل الأطراف لتحقيق
التهدئة، بين الجانبين الفلسطين
ي والإسرائيلي.
وقال شكري في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية”، إن مصر
تسعى
إلى اتفاق قريب لوقف التصعيد بين الطرفين، مضيفًا أن المدنيين في قطاع غزة
يتعرضون
لقتل وتدمير.
وتابع: “نسعى لإطلاق المفاوضات السياسية للحل الدائم والشامل
وهدفنا إقامة دولة فلسطين
ية على حدود 67”.
وأردف: “مهتمون بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
”.
وأكد شكري أن مصر
تضم إمكانياتها الطبية لمساعدة الفلسطين
يين
وستواصل إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
.