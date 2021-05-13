وفد أمني مصري يصل تل أبيب لتهدئة الأوضاع فى فلسطين

الخميس، 13-05-2021
05:36 م
المصريون
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وفداً أمنياً مصرياً، وصل اليوم الخميس، إلى تل أبيب في إطار مساعي التوصل إلى تهدئة، حول الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطين
ية.
كانت حدة التوتر تصاعدت بين المقاومة والكيان الصهيوني المحتل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطين
ية في غزة
، استشهاد 67 مواطنا من بينهم 17 طفلا، و6 سيدات ومسنا، وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة، منهم 115 طفلا و50 سيدة.