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وفد أمني مصري يصل تل أبيب لتهدئة الأوضاع فى فلسطين

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أرشيفية
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الخميس، 13-05-2021 05:36 م المصريون
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وفداً أمنياً مصرياً، وصل اليوم الخميس، إلى تل أبيب في إطار مساعي التوصل إلى تهدئة، حول الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

كانت حدة التوتر تصاعدت بين المقاومة والكيان الصهيوني المحتل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 67 مواطنا من بينهم 17 طفلا، و6 سيدات ومسنا، وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة، منهم 115 طفلا و50 سيدة.
 

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