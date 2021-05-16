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تفاصيل مكالمة بايدن لـ محمود عباس بشأن ما يحدث في فلسطين

بايدن
بايدن
Native
الأحد، 16-05-2021 10:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
صرح البيت الأبيض أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها القدس .
و قال بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع فلسطين ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف بايدن أنه يدعم أن تكون حياة الفلسطينيين في أمن وحرية و كرامة لافتا إلي أنه لابد للدولتين من حل دائم للصراع الدائر بينهم ومؤكدا علي التزامه بالشراكة الأمريكية الفلسطينية .
في سياق متصل أعرب كلا الطرفين عن رغبتهما في جعل القدس مكان آمن للتعايش السلمي .
 

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