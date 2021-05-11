رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات علي الأقصى

الثلاثاء، 11-05-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها و مجالسها و هيئاتها العالمية
إدانتها و استنكارها للاعتداءات السافرة علي حرمة المسجد الأقصى
وعلي المصلين
مؤكدة رفضها لهذا التصعيد الخطر .
و أضافت الرابطة في بيان أصدرته أن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي ندد بممارسات العنف التي تنال من كرامة
الشعب الفلسطين
ي وحقوقه المشروعة كما أنها تستفز مشاعر المسلمين حول العالم ،
حسبما نشرت " صدي " .
و طالب العيسي المجتمع الدولي بوضع
حد لمخاطر هذا العن و حفظ حق الشعب الفلسطين
ي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين
الفلسطين
يين وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ، ومطالبا بوقف الانتهاكات
والاعتداءات وكافة أشكال عنف، ومجددا علي مساندة العالم الإسلامي إلي جانب الشعب
الفلسطين
ي .