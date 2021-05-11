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رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات علي الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها و مجالسها و هيئاتها العالمية إدانتها و استنكارها للاعتداءات السافرة علي حرمة المسجد الأقصى وعلي المصلين مؤكدة رفضها لهذا التصعيد الخطر .
و أضافت الرابطة في بيان أصدرته أن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي ندد بممارسات العنف التي تنال من كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة كما أنها تستفز مشاعر المسلمين حول العالم ، حسبما نشرت " صدي " .
 و طالب العيسي المجتمع الدولي بوضع حد لمخاطر هذا العن و حفظ حق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ، ومطالبا بوقف الانتهاكات والاعتداءات وكافة أشكال عنف، ومجددا علي مساندة العالم الإسلامي إلي جانب الشعب الفلسطيني .
 

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