مسئول: ما يشهده قطاع النقل حاليًا لم ولن يحدث في تاريخ مصر

الثلاثاء، 01-12-2020
11:44 ص
إيمان هاني
قال
الدكتور عصام والي
، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن ما يتم حاليًا غير مسبوق في تاريخ
مصر، ولم ولن يتكرر في تاريخ مصر.
وأضاف
"والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90
دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم بدأوا بالعمل في الخط الرابع
لمترو الأنفاق، وبدأوا العمل في القطار السريع بعدة مناطق، والعمل في القطاع الكهربائي
بالعاصمة الإدارية، والذي سيتم افتتاحه في أكتوبر المقبل.
وتابع:"
هناك 12 شركة مصرية تعمل في الخط الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع مترو الأنفاق في مدينة
الإسكندرية، مؤكدًا أنه سيحدث طفرة في مجال النقل في مصر.