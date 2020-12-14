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محمد رمضان أمام لجنة سيادية للتحقيق.. شاهد التفاصيل

الفنان محمد رمضان
محمد رمضان
 
الإثنين، 14-12-2020 09:31 ص إيمان هاني

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع تمت أمس.

وأوضح، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " أون"، تفاصيل مثول محمد رمضان للتحقيق ،قائلا: "الساعة الرابعة مساء حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق والتي شملت في عضويتها مستشارا شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية وهما سامي مغاوري وأيمن عزب ".

وتابع:" النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيق وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى الضجة الإعلامية".

ونفى علمه بتفاصيل التحقيقات قائلا: "ماعرفش أي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا ماسألتش".
 

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