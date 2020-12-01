يحدث خلال الأسبوع الجاري .. بشرة سارة للعمالة الغير منتظمة

الثلاثاء، 01-12-2020
11:10 ص
إيمان هاني
كشف
الدكتور محمد معيط
، وزير المالية، عن سر توقيت صرف منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا:
" المنحة ستُصرف في نهاية الأسبوع الجاري".
وأضاف
"معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي
، مقدمة برنامج
"كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون":
"انتهينا إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون
الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر
ويناير وفبراير.
ولفت
وزير المالية إلى أن عملية التسجيل وتقديم البيانات الخاصة بمنحة العمالة الغير منتظمة
،
وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لمتوفين".