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وزير العدل: دا أصعب قرار أخدته في حياتي

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
المستشار عمر مروان
 
الثلاثاء، 08-12-2020 01:45 م إيمان هاني


كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، الستار عن حياته الشخصية لأول مرة علي الهواء ، قائلا:"  أصعب القرارات التي مررت بها في حياتي وهي استقالته من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب".

وقال "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "أون"،: "استقالتي من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب كانت أصعب مواقف حياتي ، فاكر أنا وأنا بوقع الاستقالة كانت إيدي بترتعش وعيني دمعت بعد 36 سنة من العمل في المجال القضائي، وأنا من صغري نفسي أني أكون وكيل نيابة، حتى وأنا طالب جالي منصب معيد بعد التخرج لكني ذهبت إلى النيابة وكنت نفسي أكمل في السلك القضائي، وصولا لمجلس القضاء الأعلى".

وحول أهم القضايا التي حقق فيها في مسيرته القضائية والنيابية قال الوزير: "قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية كانت فارقة في عملي النيابي، وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة "الحباك".

وحول رحيل شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان في 2015 في سيناء قال الوزير: "أخدت بثأر شقيقي الشهيد محمد مروان، عندما صدر قرار الرئيس بالعملية الشاملة في سيناء".


 

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