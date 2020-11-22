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موسى لـمحمد رمضان: لازم تكشف حقيقة المصيبة اللي عملتها

أحمد موسي
أحمد موسى
 
الأحد، 22-11-2020 10:18 ص إيمان هاني
علق الإعلامي أحمد موسى، على الصورة المتداولة على السوشيال ميديا لمحمد رمضان مع شخصين إماراتي والثاني إسرائيلي، قائلا: "لازم محمد رمضان يقول إيه الحكاية ويكشف حقيقة المصيبة اللي عملها".
وأضاف "موسى" موسى خلال  برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلا : "لازم محمد رمضان يقول كان يعلم بالصورة أم لا وأن هذا الشخص مطرب إسرائيلي ولا لأ، وإن كان لا يعلم عليه أن يطلعنا ماذا فعل بعدما علم".
وتابع: "لو الصورة حقيقية هيكون محمد رمضان في مشكلة معانا كلنا، مردفا في معاهدة من ١٩٧٩ ولكن لا يوجد تقارب معهم".
 

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