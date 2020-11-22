موسى لـمحمد رمضان: لازم تكشف حقيقة المصيبة اللي عملتها

الأحد، 22-11-2020
10:18 ص
إيمان هاني
علق
الإعلامي أحمد موسى
، على الصورة المتداولة على السوشيال ميديا لمحمد رمضان
مع شخصين
إماراتي والثاني إسرائيلي، قائلا: "لازم محمد رمضان
يقول إيه الحكاية ويكشف حقيقة
المصيبة اللي عملها".
وأضاف
"موسى" موسى خلال برنامجه
"على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلا : "لازم محمد رمضان
يقول كان يعلم بالصورة أم لا وأن هذا الشخص مطرب إسرائيلي
ولا لأ، وإن كان لا يعلم
عليه أن يطلعنا ماذا فعل بعدما علم".
وتابع:
"لو الصورة حقيقية هيكون محمد رمضان
في مشكلة معانا كلنا، مردفا في معاهدة من
١٩٧٩ ولكن لا يوجد تقارب معهم".