الإثنين 30 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إطلاق أسماء جديدة علي شوارع مكة المكرمة.. تعرف عليها

"ترامب " يعلق علي إصابة " بايدن " بـ كلمتين

الاسماعيلى يواجه مصر المقاصة ودياً استعدادًا للموسم الجديد

شاهد اول فيديو.. انفجار يهز البحرين

تصريحات جريئة لرئيس الزمالك الجديد في أول ظهور له

11 مخالفة تحتوي على أرقام صادمة سبب الإطاحة بمجلس مرتضى منصور

المملكة تدين هجوم نيجريا بكلمات صارمة

شوبير يكشف واجهة "بادجي" بعد رحيله عن الأهلي

شاهد.. فنانة خليجية تحتفل بعودة " آل الشيخ " للرياض بطريقة غير متوقعة

هبوط حاد للدولار لم يحدث منذ عامين

ADS
 

"الحديدي": اللي حصل نهاية مرتضى منصور

الإعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي
 
الإثنين، 30-11-2020 11:48 ص إيمان هاني
عقبت الاعلامية لميس الحديدي، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك للتحقيق في مخالفات مالية، قائلة: " دي نهاية مرتضى منصور".
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " أون"، متسائلة : " الاسئلة الاهم التي تشغل الشارع المصري الان، هل ستتأثر التعاقدات والتجديدات، ومن المسئول عن كرة القدم في نادي الزمالك
وواصلت: "كما نفهم من نص قرار وزير الشباب والرياضة هذه المجالس في الاندية، لن تعود مرة أخرى وأهم هذه الاندية التي شملها القرار هي مجلس إدارة الزمالك، ويبقى السؤال الاهم بقى الكورة أخبارها إيه في الزمالك ؟ خاصة أن فريق نادي الزمالك متميز جدًا في الفترة الاخيرة، واستطاع ان ينافس في بطولة أندية إفريقيا، ونحن نعلم أن هذا النادي يتعرض لعثرات كبيرة منذ عام 2005 وحتى 2014 عبر سلسلة من مجالس الادارات المؤقتة ".
وتابعت: "الناس بتسأل لماذا لجنة قضائية تكلف بإدارة النادي ؟ وده سؤال مهم لكن ربما يعود ذلك كون النادي به مخالفات مالية بما ينتج عنها من حالة عدم استقرار تتطلب وجود لجنة قضائية من عدد من المستشارين والعاملين في الهيئات القضائية حتى يكون بوسعن إعادة الانضباط للنادي ويكون لهم احترامهم ومقدرتهم على اتخاذ ما يلزم حتى لا يحدث خلل بأي شكل من الاشكال.

 

إقرأ ايضا

الدكتور طارق شوقى

وزير التعليم يرد على "متحولة جنسيا": ملكيش حق عندنا

الرئيس السيسي

زيارة السيسي لجنوب السودان مرتبطة بأزمة سد النهضة .. شاهد التفاصيل

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة عن تعيين صفي الدين رئيسا للزمالك: مش هقول صح أو غلط

أخبار متعلقة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة عن تعيين صفي الدين رئيسا للزمالك: مش هقول صح أو غلط

صابرين

صابرين لـ"أديب" : " أنا بكلمك من تحت السرير "

سفاح الجيزة

تظهر لأول مرة.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجئات عن حياته

عبلة كامل

أول ظهور إعلامي لـ"عبلة كامل" لرد علي نبأ مرضها

هالة زايد وزيرة الصحة

"الصحة": "اللي مشواره مش ضروري مينزلش"

الفنانة نشوى مصطفى

كورونا أصعب من ألم الولادة..نشوى مصطفى لرئيس: ربنا يخبر بخاطرك