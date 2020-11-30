"الحديدي": اللي حصل نهاية مرتضى منصور

الإثنين، 30-11-2020
11:48 ص
إيمان هاني
عقبت
الاعلامية لميس الحديدي، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك
للتحقيق في مخالفات مالية،
قائلة: " دي نهاية مرتضى منصور
".
وأضافت
"الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة
" أون
"، متسائلة : " الاسئلة الاهم
التي تشغل الشارع المصري الان، هل ستتأثر التعاقدات والتجديدات، ومن المسئول عن كرة
القدم في نادي الزمالك
.؟
وواصلت:
"كما نفهم من نص قرار وزير الشباب والرياضة هذه المجالس في الاندية، لن تعود مرة
أخرى وأهم هذه الاندية التي شملها القرار هي مجلس إدارة الزمالك
، ويبقى السؤال الاهم
بقى الكورة أخبارها إيه في الزمالك
؟ خاصة أن فريق نادي الزمالك
متميز جدًا في الفترة
الاخيرة، واستطاع ان ينافس في بطولة أندية إفريقيا، ونحن نعلم أن هذا النادي يتعرض
لعثرات كبيرة منذ عام 2005 وحتى 2014 عبر سلسلة من مجالس الادارات المؤقتة ".
وتابعت:
"الناس بتسأل لماذا لجنة قضائية تكلف بإدارة النادي ؟ وده سؤال مهم لكن ربما يعود
ذلك كون النادي به مخالفات مالية بما ينتج عنها من حالة عدم استقرار تتطلب وجود لجنة
قضائية من عدد من المستشارين والعاملين في الهيئات القضائية حتى يكون بوسعن إعادة الانضباط
للنادي ويكون لهم احترامهم ومقدرتهم على اتخاذ ما يلزم حتى لا يحدث خلل بأي شكل من
الاشكال.