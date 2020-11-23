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أديب لـ محمد رمضان: اعمل زي أبو تريكة لما ظهر مع واحد إسرائيلي .. مش هتكسب كل حاجة

عمرو أديب
أديب لـ محمد رمضان: اعمل زي أبو تريكة لما ظهر مع واحد إسرائيلي .. مش هتكسب كل حاجة
 
الإثنين، 23-11-2020 08:16 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أن محمد رمضان أمامه خيارين خلال الساعات المقبلة.

وقال أديب في برنامجه: بقول لمحمد رمضان بعد تداول صورته مع إسرائيليين .. عندك خيارين .. يا إما تطلع تقول إنك مش شايف وجود مشكلة في الظهور مع فنانين إسرائيليين .. وعلي سالم عمل كدا بس دفع الثمن.

وأضاف: يا إما تطلع تقول إنك مكنتش عارف مين دول وأخطأت أو تم توريطك .

وتابع: مالهاش حل تالت .. لكن مش هتكسب كل حاجة .. يعني مش هتظهر مع الإسرائيليين وتفضل محبوب في مصر وتبقى ليك معجبيك .. لازم تختار حاجة منهم يا محمد.

وتابع: على فكرة فيه مشاهير كتير بيتصوروا .. هنروح بعيد ليه .. أبو تريكة اتصور مع إسرائليين في موسكو .. إنما طلع أبو تريكة بعد كدا وقال إنه بيعتذر وإنه مالوش دعوة وإنه ميعرفش .. وارد إن أنت تتصور وأنت متعرفش .. وارد إنك تتصور غصب عنك .. وارد إنك تتصور في ظرف .
 

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