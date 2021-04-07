الأربعاء 07 أبريل 2021
توقيت مصر 11:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا بشأن بنك مصر

أول تعليق من أمريكا على فشل مفاوضات سد النهضة

10 فتيات يصورن فيلمًا مخلًا بشكل علني في دبي.. وقرار عاجل من النائب العام

شاهد.. حليمة بولند تتلقى هدايا خراف ونياق بعد قرار النائب العام الكويتي

السفير البلجيكى بالقاهرة: حريصون على تشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الملك سلمان يعلن موقف بلاده من أزمة سد النهضة

تفاصيل مروعة.. نبش قبر ممرضة توفيت بكورونا وإحراق جثتها بحلوان

بدور البراهيم تصدم الجميع بملابس جريئة بعد خلع الحجاب (فيديو)

ADS
 

لميس: لهذه الأسباب قلت لمرسي "مش قد الشيلة متشيلش" ومقولتهاش بعد حادث قطار سوهاج

.
لميس: لهذه الأسباب قلت لمرسي "مش قد الشيلة متشيلش" ومقولتهاش بعد حادث قطار سوهاج
 
الأربعاء، 07-04-2021 08:18 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية لميس الحديدي أسباب عدم تكرار مقولتها "مش قد الشيلة متشيلش يا دكتور مرسي" والتي قالتها بعد حادث قطار البدرشين ، رغم حدوث حادث سوهاج.

وقالت في برنامجها كلمة أخيرة: قلت لمرسي مش قد الشيلة متشيلش لكني مش بقولها دلوقت لأننا قد الشيلة وأكتر.

وأضافت: مكنتش عايزة أتكلم في الموضوع دا لكن الجزيرة والإخوان شغالين على الجملة دي وبيقولوا أنتي قولتي مش قد الشيلة متشيلش وقت حادث قطار البدرشين ومكررتيهاش وقت حادث قطاري سوهاج.

وأردفت: الحقيقة أنا مكررتهاش لأن الفرق كبير .. القصة مش مقارنة حادثة بحادثة .. لكن مقارنة بين مصر سنة 2012/2013 و مصر 20121 .. وأنا راضية حكم الناس كلها مش حكمي أنا بس مصر كانت سنة 2012 /2013 كانت منهارة اقتصاديا وسياسيا طوابير على محطات البنزين والمخابز والبوتجاز .. نظام حكم إخواني معادي لكل مؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء .. نظام حكم متخلف يقوده أمثال وجدي غنيم عشان كدا مكانوش قد الشيلة وحادث البدرشين كان واحد من أعراض انهيار الدولة في حكم الاخوان.. هل دا نفس الوضع دلوقت عشان أكرر نفس الجملة؟ .. مش محتاجة أجاوب لكن لازم أقول إن الإرث الثقيل الذي ورثه الرئيس السيسي تحول إلى دولة قوية تحترم شعبها ويحترمها العالم ومش محتاجة أعدد حجم الإنجاز اللي تم.

واستدركت: أيوة فيه حوادث ومن هنا طالبت أنا شخصيا بالمسئولية السياسية .. ممكن يكون فيه أخطاء ودا طبيعي في دولة بتنمو وتتحرك وتتغير لكنها الآن تدولة حقيقية تبني وتعمر وتشق الصحاري وبيتعمل حسابها حول العالم أجمع بحفاظها على حضارتنا .. علشان كدا احنا قد الشيلة وأكتر.
 

إقرأ ايضا

وزير المالية و السفير البلجيكي

السفير البلجيكى بالقاهرة: حريصون على تشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر

عماد الدين أديب

عماد الدين أديب يكشف " السيناريو الكابوس " في أزمة سد النهضة: سنمنعهم بالقوة

ارشيفية

قرارات عاجلة من الحج والعمرة بخصوص المسنين

أخبار متعلقة

عماد الدين أديب

عماد الدين أديب يكشف " السيناريو الكابوس " في أزمة سد النهضة: سنمنعهم بالقوة

وائل غنيم

تعليق غير متوقع من وائل غنيم على موكب المومياوات

موكب-نقل-المومياوات-1-750x375

لماذا تنقل مصر المومياوات الـ 22؟

السيسي

بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. حاكم عربي جديد يعلن دعمه لمصر ضد أثيوبيا

كمال الجنزوري

الكشف عن وصية كمال الجنزوري .. وهذا أغرب ما حدث بينه وبين مرسي

330dsas

وفاة كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق