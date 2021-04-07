الأربعاء، 07-04-2021
08:18 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية لميس الحديدي
أسباب عدم تكرار مقولتها "مش قد الشيلة متشيلش يا دكتور مرسي" والتي قالتها بعد حادث قطار البدرشين ، رغم حدوث حادث سوهاج.
وقالت في برنامجها كلمة أخيرة: قلت لمرسي مش قد الشيلة متشيلش لكني مش بقولها دلوقت لأننا قد الشيلة وأكتر.
وأضافت: مكنتش عايزة أتكلم في الموضوع دا لكن الجزيرة والإخوان شغالين على الجملة دي وبيقولوا أنتي قولتي مش قد الشيلة متشيلش وقت حادث قطار البدرشين ومكررتيهاش وقت حادث قطاري سوهاج
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وأردفت: الحقيقة أنا مكررتهاش لأن الفرق كبير .. القصة مش مقارنة حادثة بحادثة .. لكن مقارنة بين مصر
سنة 2012/2013 و مصر
20121 .. وأنا راضية حكم الناس كلها مش حكمي أنا بس مصر
كانت سنة 2012 /2013 كانت منهارة اقتصاديا وسياسيا طوابير على محطات البنزين والمخابز والبوتجاز .. نظام حكم إخواني معادي لكل مؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء .. نظام حكم متخلف يقوده أمثال وجدي غنيم عشان كدا مكانوش قد الشيلة وحادث البدرشين كان واحد من أعراض انهيار الدولة في حكم الاخوان.. هل دا نفس الوضع دلوقت عشان أكرر نفس الجملة؟ .. مش محتاجة أجاوب لكن لازم أقول إن الإرث الثقيل الذي ورثه الرئيس السيسي تحول إلى دولة قوية تحترم شعبها ويحترمها العالم ومش محتاجة أعدد حجم الإنجاز اللي تم.
واستدركت: أيوة فيه حوادث ومن هنا طالبت أنا شخصيا بالمسئولية السياسية .. ممكن يكون فيه أخطاء ودا طبيعي في دولة بتنمو وتتحرك وتتغير لكنها الآن تدولة حقيقية تبني وتعمر وتشق الصحاري وبيتعمل حسابها حول العالم أجمع بحفاظها على حضارتنا .. علشان كدا احنا قد الشيلة وأكتر.