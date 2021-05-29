قطر تكشف موقفها من الإخوان بعد المصالحة مع مصر

السبت، 29-05-2021
12:36 م
أكد وزير خارجية قطر
، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده
تعتبر مصر
دولة كبيرة في المنطقة حيث تلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، واصفا
الحكومة بالشرعية.
وقال آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة “العربي”، إن دولة قطر
ترى أن مصر
من الدول الكبرى بالمنطقة وتلعب دورا قياديا وقطر
تدعم ذلك، مؤكدا أن هذا
سيخلق فرصا عديدة للتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية، ولا سيما ما حدث
في فلسطين بشأن الدور القطر
ي والمصر
ي في التهدئة ووقف إطلاق النار.
وأضاف: “ذلك يبين انعكاس مخرجات قمة العلا على الملفات الإقليمية
والتعاون مع مصر
الذي أتى بنتائج فعالة، ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وفي المجالات المتاحة، ونريد علاقات متوازنة وإيجابية مع كافة الدول العربية”.
وحول ملف “الإخوان
المسلمين” في مصر
، قال آل ثاني: “لم يتم
إثارة هذا الملف حسب علمي وحسبما تم في عمل اللجان الثنائية، وكما قلت النقاط الخلافية
هي نقاط نرى أنه من الممكن معالجتها، ونحن اليوم في مصر
نعمل مع الحكومة وهي الحكومة
الشرعية التي تم انتخابها”.