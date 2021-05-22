الإثنين 24 مايو 2021
توقيت مصر 00:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«الصحة»: 3 حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر بـ3 محافظات

اعتذار رسمي من صن داونز للنادي الأهلي

فنانة شهيرة تُعلق على طردها من الإمارات بسبب دعم فلسطين

مطربة شهيرة تفاجئ الجميع بفيديو تحسم فيه ميولها الجنسية

شاهد.. دعوات في إسرائيل لهدم المسجد الأقصى«ليس المطلوب هدم الأبراج»

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

بيان أمريكي يهاجم إثيوبيا: ما تفعله غير مقبول وتزيد الأمور سوءًا

أشعل المنافسة..ماذا قال كلوب عن صلاح قبل ساعات من لقاء كريستال بالاس؟

تصريح صادم من «لبلبة» عن حضورها حفل الزفاف بعد مشاركتها في دفن سمير غانم

قصة زوج «سَنية» من 22 رجلًا.. كل شهر اثنين

ADS
 

وزير الخارجية: المصالحة مع قطر تسير بشكل جيد

سامح شكري
سامح شكري
Native
السبت، 22-05-2021 09:30 م محمد فضل
كشف وزير الخارجية سامح شكري، آخر تطورات اتفاق العلا للمصالحة مع قطر والذي عقد في السعودية يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية ، في اتصال هاتفي مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن تنفيذ اتفاق العلا يسير بشكل جيد من قبل الطرفين. 

وأضاف شكري أن اللجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، لافتا إلى أن "هنالك جولة أخرى بعد أيام"، في إشارة إلى اجتماع مصري قطري قريب لمتابعة اتفاق العلا.

وتابع شكري: "نتطلع إلى التنفيذ الكامل لبيان العلا، ما يفتح المجال لعودة العلاقات الطبيعية بين مصر وقطر"، مضيفا، "نحن دائما حرصنا على أن لا تتأثر علاقات الشعبين بالتوترات التي شابت العلاقات، لكن كل المؤشرات هي مؤشرات إيجابية وتصب في صالح البلدين". 

ووافقت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية، وذلك بعد قمة العلا. 

وأكد البيان الختامي للقمة، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

 

إقرأ ايضا

محمد-ضيف

وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتيال محمد الضيف مسألة وقت

_98651200_042851616-1

سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

433-1024x683

«صاعقة ومظلات وجوية».. وصول قوات عسكرية مصرية إلى السودان

أخبار متعلقة

433-1024x683

«صاعقة ومظلات وجوية».. وصول قوات عسكرية مصرية إلى السودان

9b51f357-40c1-40bf-b0db-df6b48ff0073

سامح شكري: هذا ما سنفعله إذا تم الملء الثاني للسد دون اتفاق

1621458718424015

بيان عاجل من الخارجية ردًا على إثيوبيا بشأن الملء الثاني للسد

samehshokrynew

سامح شكري: نضع كل إمكانياتنا الطبية لمساعدة الفلسطينيين

41437534_303

مصر تقرر فتح معبر رفح استثنائيًا أمام الفلسطينيين

فيروس-كورونا-في-مصر

«كورونا يتوحش».. الصحة تحذر المواطنين من الأسبوع القادم