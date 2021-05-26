مصر تُعلق على انتخابات الرئاسة في سوريا: بداية إعادة الإعمار

الأربعاء، 26-05-2021
03:31 م
أعلن رئيس الوفد
المصر
ي لمراقبة الانتخابات
السورية، محمد السيد أحمد، اليوم الأربعاء، أن انتخابات
عام 2014 كانت بداية إعلان التحرير، والحالية هي بداية إعادة الإعمار.
وقال السيد أحمد
لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "انتخابات
عام 2014 كانت بداية إعلان
التحرير والحالية هي بداية إعادة الإعمار، حيث بعد الانتخابات
الأولى بدأ الجيش
السوري وداعموه بتحرير الكثير من المناطق التي كانت خارج سيطرته، وبعد هذه
الانتخابات
الحالية سنشهد بداية إعادة إعمار سوريا
".
وأضاف: "الدولة
السورية أثبتت أنها دولة مؤسسات وملتزمة بالقوانين الدولية وملتزمة بالدستور الذي
حدد موعد الانتخابات
وتم تنفيذها وفق ذلك".
وأشار إلى أن
الانتخابات
التي تمت في الخارج كانت رسالة أبهرت العالم بحجم الإقبال الكثيف على
السفارات من قبل المواطنين السورين ضمن الدول التي سمحت لهذه الانتخابات
أن تجري؛
مشددًا على أن الشعب السوري خرج ليدعم دولته وليؤكد أنه صاحب الكلمة الفصل وصاحب
الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بتحديد مستقبل القيادة السياسية في سوريا
.
واختتم بالقول: "نتابع كل الفعاليات
الانتخابية وكانت لدينا زيارات لعدد من اللجان الانتخابية. والاستحقاق الانتخابي
يأتي في موعده. كل قوى العدوان لم تكن تعتقد ولا تتمنى أن يتم هذا الاستحقاق
وحاولت إعاقته.