«صاعقة ومظلات وجوية».. وصول قوات عسكرية مصرية إلى السودان

السبت، 22-05-2021
10:39 ص
وصلت أمس قوات عسكرية مصر
ية من كافة التخصصات إلى أرض
السودان، لإجراء مناورات "حماة النيل".
وأعلن الجيش
السوداني وصول مجموعة من الجنود المصر
يين إلى
أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات “حماة النيل”، والتي تستمر فعاليتها من 26 حتى
31 مايو الجاري.
وقال الجيش
السوداني في بيان له: “اكتملت الاستعدادات لانطلاق
المشروع التدريبي السوداني المصر
ي المشترك (حماة النيل) والتي ستجرى في السودان في
الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2021 حيث تشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف
بالجيش
ين”.
وتابع البيان: “وصلت القوات المصر
ية المشاركة في المشروع
الي قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا”.
وأضاف البيان: “وتأتي مناورة
(حماة النيل) كامتداد للتعاون
التدريبي المشترك بين البلدين وقد سبقتها نسور النيل 1 و 2 وتهدف جميعها الى تبادل
الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد اساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين”.