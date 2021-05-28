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النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. فيديو
أرشيفية
Native
الجمعة، 28-05-2021
02:08 م
المصريون
ماذا قال التاريخ عن الحروب التي وقعت بين
مصر
و
إثيوبيا
بسبب النزاع على مياه النيل وما هي نتائح أي عمل عسكري لحمل
إثيوبيا
على الالتزام بعدم الإضرار بحصة دول المصب من المياه؟.
شاهد الفيديو:
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مصر
عملية عسكرية
سد النهضة
إثيوبيا
النتائج المتوقعة
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