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عمرو حنفي عن السيول: أنا مستعد لأي حاجة

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر
اللواء عمرو حنفي
 
الجمعة، 30-10-2020 10:26 ص إيمان هاني

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تم مراجعة خطة الاستعداد لاستقبال لفصل الشتاء والأمطار والسيول، كما تم مراجعة أماكن الإيواء في المحافظة في حال اضطررنا للجوء إليها.
وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم التعاون والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا من أجل توفير المواد الغذائية اللازمة في حال احتجنا إليها خلال موجة الأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة.
وتابع :" محافظ البحر الأحمر، أنه تم مراجعة الخطة مع وزارة الكهرباء أيضا في حال حدوث أعطال أثناء سقوط الأمطار على المحافظة، مضيفا: "أن المراجعة توفر جهدا في المعركة كما يقال"، معقبا:" تم مراجعة الاستعدادات مع رؤساء المدن ، مردفا :" أنا مستعد لأي حاجة".

 

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