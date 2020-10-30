عمرو حنفي عن السيول: أنا مستعد لأي حاجة

الجمعة، 30-10-2020
10:26 ص
إيمان هاني
أكد اللواء عمرو
حنفي، محافظ البحر الأحمر
، أنه تم مراجعة خطة الاستعداد لاستقبال لفصل الشتاء والأمطار
والسيول
، كما تم مراجعة أماكن الإيواء في المحافظة في حال اضطررنا للجوء إليها.
وأضاف "حنفي"
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على
قناة الحدث اليوم
، أنه تم التعاون والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا من أجل
توفير المواد الغذائية اللازمة في حال احتجنا إليها خلال موجة الأمطار والسيول
المتوقعة
على المحافظة.
وتابع :"
محافظ البحر الأحمر
، أنه تم مراجعة الخطة مع وزارة الكهرباء أيضا في حال حدوث أعطال
أثناء سقوط الأمطار على المحافظة، مضيفا: "أن المراجعة توفر جهدا في المعركة كما
يقال"، معقبا:" تم مراجعة الاستعدادات مع رؤساء المدن ، مردفا :"
أنا مستعد لأي حاجة".