عمرو أديب يدافع عن مراسلة قناة الجزيرة: دي أختنا و واقفة معانا ولازم ندافع عنها

الأحد، 06-06-2021
08:41 ص
أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي عمرو أديب
- مقدم برنامج "الحكاية" - هجوما حادا على الاحتلال الإسرائيلي بسبب اعتدائه على جيفارا البديري
مراسلة قناة الجزيرة
في فلسطين.
وقال في برنامجه: طبعا أنا موقفي معروف من قناة الجزيرة
وعندي مشكلة معاهم وهما عندهم مشكلة معايا ولازم نفرق بين مشكلتنا مع أي مواطن فلسطيني سواء حماس أو السلطة الفلسطينية .. وبين فلسطين .. فلسطين في القلب.
وأضاف: بمعنى آخر زي ما بيقولوا عندنا في مصر
(أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب ) .. الاحتلال اعتدى على الزميلة جيفارا البديري
وزعموا انها حاولت تعتدي على ضابطة إسرائيلية .. والمصور بتاعها يا عيني حاول يجيب كل حاجة بس هما بيترعبوا من الكاميرا لأن العالم كله بيهتم بحرية الصحفي.
وتابع: ممكن يكون ليا مشكلة مع قناة الجزيرة
لكن موقفي مبيتغيرش من الإنسان .. دي أختنا ودي بنتنا ودي معانا .. دي فلسطينية ولازم ندافع عنها .