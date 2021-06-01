الثلاثاء 01 يونيو 2021
توقيت مصر 23:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الجيش في بيان جديد: قادرون على مواجهة أي تهديد لمصر والسودان

"الديهي": كافة الفصائل الفلسطينية تبارك التدخل المصري في غزة

رأي الأزهر والكنيسة في طلب هالة صدقي في «بيت الطاعة»

تفاصيل الحالة الصحية لـ عادل إمام

تصرف خادش لطيار في الجو.. ماذا فعل مع زميلته؟

دنيا وإيمي سمير غانم تعتذران عن هذا الأمر بعد وفاة والدهما

ردًا على دعمها إثيوبيا في بناء السد.. حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية

السعودية تتخذ قرارًا حاسمًا بعد ضجة «الحفل الفاضح»

ما لا تعرفه عن قوات «GIS» التي رافقت رئيس المخابرات في غزة

التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم

ADS
 

عمرو موسى يحسم الجدل حول توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة

1020203101615306459668
عمرو موسى
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 01:11 م
علق الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، على فرص التدخل العسكري المباشر من جانب مصر بمفردها، أو مصر والسودان معا، لتوجيه ضربة لسد النهضة، في حال استمرار تجمد المفاوضات.
وفي حوار له مع  الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" أشار عمرو موسى إلى أن  "آخر الدواء الكي".
وقال: "مصر دولة نامية وعايزين كل مواردنا يتم توجيهها للتنمية، وليس الحرب، وحسابات الحرب وآثارها يجب أن تكون محسوبة بدقة قبل اتخاذ القرار"، مؤكدا أن "مصر دولة كبيرة في إفريقيا، وكل خطوة يجب أن تكون مبررة ومفهومة".
وأضاف عمرو موسى: "إعلامنا الداخلي الذي يتناول السياسات المصرية ضعيف للغاية، كونه غير ممكن، والتمكين هنا يعني الاطلاع على المستجدات"، موضحا أن "مصر تمتلك العديد من الأوراق في قضية سد النهضة، وأن مصر لا تفلس أبدا".
ولفت إلى أن "التعويل على الدعم الدولي لحلحلة القضية أمر غير مجد، معتبرا أن "نقاش الدولة عن سد النهضة إبان حكم الإخوان كان هزليا وغير جدي، للتعامل مع هذا التحدي الخطير".
 

إقرأ ايضا

حماة النيل

الجيش في بيان جديد: قادرون على مواجهة أي تهديد لمصر والسودان

عباس كامل في غزة

"الديهي": كافة الفصائل الفلسطينية تبارك التدخل المصري في غزة

سفارة البرازيل بالقاهرة

سفارة البرازيل تُعلق على القبض على طبيب تحرش بفتاة مصرية

أخبار متعلقة

أرشيفية

النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. فيديو

السيسي في جيبوني

خلال زيارته جيبوتي.. السيسي يحذر إثيوبيا من هذا الأمر

download

مصر تُعلق على انتخابات الرئاسة في سوريا: بداية إعادة الإعمار

سد النهضة

بيان إثيوبي جديد حول مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

بيان أمريكي يهاجم إثيوبيا: ما تفعله غير مقبول وتزيد الأمور سوءًا

سامح شكري

وزير الخارجية: المصالحة مع قطر تسير بشكل جيد