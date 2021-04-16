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شاهد.. سر "مبارك" الذي اخفاه مكرم محمد أحمد ودفن معه في قبره

مكرم محمد أحمد ومبارك
مكرم محمد أحمد ومبارك
 
الجمعة، 16-04-2021 10:09 ص المصريون
توفى أمس الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، والذي عاصر العديد من الرؤساء.

ونشر الكاتب الصحفي محمود سلطان فيديو، قال فيه إنه في عام 2002 عاد مكرم محمد أحمد من أمريكا متعجلا وتوجه من مطار القاهرة فورا إلى منزل الرئيس مبارك مباشرة ثم إلى السجون حيث التقى هناك مع قيادات ثقيلة .. وبعدها حدث شيء كبير في مصر.

شاهد الفيديو تعرف على السر:

 

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وفاة مكرم محمد أحمد عن عمر 85 عامًا

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