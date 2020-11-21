السبت، 21-11-2020
10:26 ص
إيمان هاني
أكد
على حسن، زوج الحاجة نعمات "سيدة الترمس"، أن مسئولين من وزارة التضامن جاءوا
وأخذونا بعد تداول صورة "نعمات" على السوشيال ميديا وهي تبيع الترمس تحت
المطار.
وأضاف،
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار
" المُذاع على قناة "النهار
"،
قائلا:" مسئولي التضامن عرضوا علينا أن يأخذونا إلى إحدى الدور التابعة للوزارة،
ولكني رفض".
وتابع:
"أنا أعمل حارس عقار، و أنا وزوجتي بنبات في الجراج، ولن أستطيع ترك عملي"،
مطالبا بتوفير معاش له هو وزوجته بدلا من نقلهمها إلى إحدى دور الرعاية.