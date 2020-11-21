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زوج بائعة "الترمس" يكشف مفاجأة عن الواقعة

ففففففففف
سيدة الترمس
 
السبت، 21-11-2020 10:26 ص إيمان هاني

أكد على حسن، زوج الحاجة نعمات "سيدة الترمس"، أن مسئولين من وزارة التضامن جاءوا وأخذونا بعد تداول صورة "نعمات" على السوشيال ميديا وهي تبيع الترمس تحت المطار.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، قائلا:" مسئولي التضامن عرضوا علينا أن يأخذونا إلى إحدى الدور التابعة للوزارة، ولكني رفض".
وتابع: "أنا أعمل حارس عقار، و أنا وزوجتي بنبات في الجراج، ولن أستطيع ترك عملي"، مطالبا بتوفير معاش له هو وزوجته بدلا من نقلهمها إلى إحدى دور الرعاية.
 

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