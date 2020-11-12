الخميس 12 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد شوبير: " الشيخ" عنده سوء بخت مع الأهلي

موظف يصور 22 فيلمًا لزوجتيه وابنته القاصر مع راغبي المتعة

صدمة.. القصة الكاملة لسيدة الأقصر التي اختفى توأمها من بطنها

لأول مرة منذ المقاطعة.. قطر تعلن تضامنها مع السعودية

عاجل.. هجوم بالأسلحة النارية على سفارة السعودية في هذه الدولة

بعد تفجير المقابر.. الملك سلمان يلقي خطابًا عاجلًا

"بيراميدز" يكشف حقيقة مفاوضته مع مصطفي محمد وفرجاني ساسي

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

«شوبير» يعلن الخبر السار رسميًا من النادي الأهلي

أمر ملكي عاجل في البحرين

ADS
 

الباز: "الإخوان باعوا الرسول في 2012"

محمد الباز
محمد الباز
 
الخميس، 12-11-2020 10:21 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي، محمد الباز، أن الغرب أعلن أنه لا يواجه الإسلام ولا يحاربه ولكنه يحارب الإرهابيين والجماعات الإرهابية.
وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، قائلا : "وزير الداخلية النمساوي تلقى تهديدًا من الجماعات الإرهابية وأعلن أنه يحارب الإرهابيين وليس الإسلام".
وأشار إلى أن ما يحدث الآن من الغرب هو تأكيد على موقف مصر الرسمي وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة التفرقة بين الإسلام والإرهابيين.
وعرض الباز مقطع فيديو للقرضاوي وهو يعلق عام 2012 على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه "غضبنا يجب أن يكون محكومًا لا نتصرف تصرف يحسب علينا".
وتابع: "الإخوان هم اللي باعوا الرسول في 2012، الإخوان اللي بينادوا الآن بنصرة الرسول ودعوات المقاطعة، لم نسمع منهم أي صوت عندما تم تصوير الفيلم الأمريكي المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في السلطة وقتها".
 

إقرأ ايضا

جانب من الزيارة

السيسي لرئيس البرلمان اليوناني: ستجدون مصر الصديقة القوية الداعمة لكم

الرئيس الراحل أنور السادات

ضحك عليهم بورقة .. سر ينشر لأول مرة عن السادات

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: سببين وراء قلق مصر من بايدن

أخبار متعلقة

محمد الباز

يطرد أمه زحفًا على السلم.. والباز "أنا أسف"

الإعلامي محمد الباز

الباز لـ"مسئول هام" أرجو الكلام دا ميبقاش صحيح

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: بعض مرشحي البرلمان كانوا ضامنين الفوز مثل المبشرين بالجنة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين للمصريين " خافوا علي نفسكم الكلام طلع بجد"

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

الرئيس السيسي

السيسي: 2011 شهدت تهريب جزء كبير من الآثار المصرية