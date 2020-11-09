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الفقي: بعض مرشحي البرلمان كانوا ضامنين الفوز مثل المبشرين بالجنة

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
 
الإثنين، 09-11-2020 09:33 ص إيمان هاني


علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، على مشهد الانتخابات البرلمانية، قائلا:" درجات الإقبال  كانت معقولة، لأن فكرة الحشد الانتخابي لم تعد موجودة، خاصة أن الصراع الحزبي منظم ومحدد ومقسم".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات بعض المرشحين يخوضون الانتخابات ضامنين الفوز بالمقعد، مثل المبشرين بالجنة، فأوليك مبشرون بمقعد البرلمان، ومعظمهم أناس مشهود لهم بالكفاءة ولا يمكن الطعن فيهم.
وتابع:" هذا المشهد السلس في الانتخابات يؤكد أن عملية التصويت منضبطة وأكثر تنظيما".


 

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