الفقي: بعض مرشحي البرلمان كانوا ضامنين الفوز مثل المبشرين بالجنة

الإثنين، 09-11-2020
09:33 ص
إيمان هاني
علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
ومدير مكتبة الإسكندرية، على مشهد الانتخابات البرلمانية
، قائلا:" درجات الإقبال كانت معقولة، لأن فكرة الحشد الانتخابي لم
تعد موجودة، خاصة أن الصراع الحزبي منظم ومحدد ومقسم".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد
الباز، ببرنامج "آخر النهار
"، المذاع على فضائية "النهار
"، أنه
لأول مرة في تاريخ الانتخابات بعض المرشحين يخوضون الانتخابات ضامنين الفوز بالمقعد،
مثل المبشرين بالجنة
، فأوليك مبشرون بمقعد البرلمان، ومعظمهم أناس مشهود لهم بالكفاءة
ولا يمكن الطعن فيهم.
وتابع:" هذا المشهد السلس في الانتخابات
يؤكد أن عملية التصويت منضبطة وأكثر تنظيما".