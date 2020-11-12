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يطرد أمه زحفًا على السلم.. والباز "أنا أسف"

محمد الباز
محمد الباز
 
الخميس، 12-11-2020 09:12 ص إيمان هاني
عرض الإعلامي، محمد الباز، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يطرد أمه زحفًا على السلم في قرية العباسة في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.
وعلق "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" ، قائلا: "هذا الشاب افتقد لكل معاني الرحمة والشفقة، بالبحث والتدقيق عرفنا أن هذا الفيديو لشاب في قرية العباسة في الشرقية".
وأضاف : "هذا الشاب نزعت من قلبه الشفقة، دي مش بني آدم أصلا وبلا مشاعر"، متسائلًا: "هل العقوق يصل إلى هذه الدرجة من اللاإنسانية المطلقة".
و تابع: "هذا الشاب ارتكب كل الجرائم الجنائية، وهذا الابن قاتل، قتل والدته في كل درجة من درجات السلم، وأصبح هناك انهيار كبير في حاجات كثيرة في المجتمع".
وواصل: "الفيديو قاس وأنا أسف إني عرضته، ولكن أطالب وزارة التضامن ومحافظ الشرقية بمتابعة هذا الفيديو ومعرفة طلبات هذه السيدة ولا بُد من حبس هذا الابن القاتل".
 

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