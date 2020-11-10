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الباز لـ"مسئول هام" أرجو الكلام دا ميبقاش صحيح

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:54 ص إيمان هاني
استنكر الإعلامي محمد الباز، تعنت مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، ضد صحفيي الدستور، وعدم منحهم تصاريح، معقبا:" إدارة شئون الوزارة بالحب والكره هزار".
وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، قائلا:" عندما تحدث عند أداء متحدث الوزارة ومسئوليته عما حدث في مهرجان الجونة، بعد إصابة 37 من الحاضرين للمهرجان بكورونا، فوجئ الصحفيين بأنه يرفض منحهم التصاريح".
وتابع: "أرجو الكلام دة ميبقاش صحيح لأنه لو صحيح يبقى مشكلة، لأن العلاقة بين الإعلام والمسئولين مش حب وكره، دة اسمه هزار، أنت موظف عام وتقوم بوظيفة عامة، وأضع هذه الواقعة أمام وزيرة الصحة ورئيس الوزراء".


 

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