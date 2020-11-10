الثلاثاء، 10-11-2020
09:54 ص
إيمان هاني
استنكر الإعلامي محمد الباز، تعنت مستشار وزيرة الصحة
لشئون
الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، ضد صحفيي الدستور، وعدم منحهم تصاريح،
معقبا:" إدارة شئون الوزارة بالحب والكره هزار".
وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار
"
المُذاع على قناة "النهار
"، قائلا:" عندما تحدث عند أداء متحدث الوزارة
ومسئوليته عما حدث في مهرجان الجونة، بعد إصابة 37 من الحاضرين للمهرجان بكورونا،
فوجئ الصحفيين بأنه يرفض منحهم التصاريح".
وتابع: "أرجو الكلام دة ميبقاش صحيح لأنه لو صحيح يبقى
مشكلة، لأن العلاقة بين الإعلام والمسئولين مش حب وكره، دة اسمه هزار، أنت موظف
عام وتقوم بوظيفة عامة، وأضع هذه الواقعة أمام وزيرة الصحة
ورئيس الوزراء".