زوجة المواطن الذي أشعل نفسه بميدان التحرير تكشف مفاجأة

الجمعة، 13-11-2020
09:51 ص
إيمان هاني
نشر
الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لزوجة المختل النفسي الذي أشعل النيران في نفسه بميدان
التحرير.
وقالت
شيماء، زوجة محمد حسني الذي إشعال النيران في نفسه، خلال الفيديو المعروض ببرنامج
"التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى
"، إنها متزوجة محمد حسني
منذ 18 عامًا، وعاشت معه حتى 2011 بدون أي مشاكل، لافتة إلى أن زوجها كان يعمل في البنك
المصري لتنمية الصادرات، وبعد فصله من البنك، جلس عامًا في المنزل، ثم قام بالسفر وعمل
لمدة أربع سنوات.
ولفتت
إلى أن زوجها عندما عادة للقاهرة عمل في مصر، وأصبح مضطرب نفسيًا، ويقوم كل فترة بضربها
هي وأولادها، معقبة: "كنت خايفة على نفسي وأولادي، وكنت بقفل على نفسي الباب،
ومكنتش بنام معاه في غرفة واحدة، وتركت المنزل منذ 3 أشهر، وقامت برفع عليه قضية خلع"
وأشارت
إلى أن زوجها قام ببيع الكثير من الأجهزة المنزلية في المنزل، ويرفض دخول أي من أولاده
للمنزل، معقبة: "باع التكيف واللاب توب بتاع العيال، معقبة :" دا مختل
عقليا".