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كريمة: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة إساءة "ماكرون" للإسلام

الدكتور أحمد كريمة
أحمد كريمة
 
الثلاثاء، 27-10-2020 10:09 ص إيمان هاني

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ بجامعة الأزهر، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للإسلام، إن الدين عقب إساءته لدين الإسلامي، قائلا :" الإسلام لا تهزمه رسمة أو كلمة أو كاريكاتير، معقبا: "إذا قابلك باطل وأردت أن يموت هذا الباطل فلا تهتم به".
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا:" المسلمين في حزن كبير وتأثر من الإساءة للإسلام، لافتَا إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي عن الإسلام ضربت الوثيقة الإنسانية التي وقعت بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان في مقتل.
وتابع:" مقاطعة المنتجات الفرنسية تعتبر تعبيرًا عن غضب بعد الإساءة للإسلام، وعلينا أن نواجه هذه الإساءة بالإهمال التام ، دا الحل الوحيد ".


 

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