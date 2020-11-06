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بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة للمواطنين

الفنانة نشوى مصطفى
نشوي مصطفي
 
الجمعة، 06-11-2020 10:05 ص إيمان هاني

قالت نشوى مصطفى، إنها أصيبت بفيروس كورونا لم تقوم بالذهاب إلى أي تجمعات، معقبة:" أنا مرحتش مهرجان الجونة، أنا كل اللي روحته السوبر ماركت وسوق الخضار".
وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" ، بأنها كانت تطبق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في البداية، ولكنها في الفترة الأخيرة لم تهتم، معقبة: "مكنتش في الفترة الأخيرة بلبس كمامة، وكنت بكذب على زوجي وبقول له معايا الكمامة والكحول في الشنطة".
وأشارت إلى أنها تعالج الآن في مستشفى حكومة دون أن تدفع أي مليم، معقبة: "شكرًا يا بلدي، نفسي ما حدش يشوف الألم اللي أناه شفته أبدًا".

 

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