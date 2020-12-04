الجمعة 04 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق قطري على بيان المصالحة الخليجية الصادر من الكويت

بالفيديو.. بيان وزير الخارجية الكويتي حول اتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

عاجل.. تلفزيون الكويت يذيع بيانًا عن المصالحة الخليجية

4 فواكه ترفع مستوي السكر في الدم .. أحذرها

مدرس يفوز بـ 15 مليون جنيه و يمنحها لهؤلاء

سيراميكا كليوباترا يلاقي وادي دجلة وديا على بتروسبورت

خبير اقتصادي يكشف عن مكان 9.2 مليون أونصة ذهب مخبأة

التفاصيل كاملة لخطف وتعذيب " أشرف " في شقة العمرانية

السعودية الأولي و مصر الأخيرة في هذا التصنيف

الأهلي يحافظ على ترتيبه في صدارة الأندية الأفريقية

ADS
 

خطير جدا ..أستاذ أمراض القلب يحذر من السجود في هذه الحالة

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
 
الجمعة، 04-12-2020 11:04 ص إيمان هاني


أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة والقلب والحالات الحرجة بطب القصر العيني، أن ضغط الدم مرض عالمي قد يُصيب الأطفال، ويتسبب في مضاعفات خطيرة، معقبا:" الضغط مشكلة عالمية وليست مصرية، والطفل يمكن أن يُصاب بضغط أولي وتشوهات في القلب".

وأضاف "موافي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، والمذاع على قناة "سي بي سي"، أن نسبة مرضى الضغط في مصر تتراوح بين 25% و30% وهذه نسبة عالمية وليست في مصر فقط، مشيرًا إلى أن الضغط يؤثر على الجهة اليسرى للقلب، وشبكية العين، وقد يُصيب بجلطات الدم.

وحذر من السجود عقب الجري مباشرة، مشيرا إلى أن الجري يؤثر على مريض الضغط، والإنسان الطبيعي حينما يجري يغلق الجسم الشرايين بشكل تلقائي لتخفيف تدفق الدم للمخ، مشيرًا إلى أن السجود عقب الركض يعرض الإنسان لخطورة بالغة، وهذا لا ينطبق على لاعب كرة القدم الذي يتمتع بلياقة بدنية عالية.


 

إقرأ ايضا

الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان عن إصابته بكورونا : أنا صعبان عليا الفيروس

20191123152814892

حقيقة تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

البابا تواضروس

أول رد من "تواضروس "علي جمع توقيعات لعزله

أخبار متعلقة

لقاء الرئيس بـ"مدبولي" وعدد من الوزراء

الوزراء: غدا آخر يوم في حظر البناء

فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري

ينشر لأول مرة .. تعرف علي وصية الراحل محمود خليل الحصري

ثثثثثثثثثثثثثثث

إعلامي كاشفا السبب الحقيقي لمرضه "اتقوا الله"

محمد صلاح

سر تأخر ظهور أعراض كورونا علي محمد صلاح

امطار

الأرصاد تحذر: الطقس السيء وصل القاهرة

الكمامة كورونا في مصر

أستاذ مناعة : إحنا مبنهزرش هذا المرض سيأخذ الكثيرين