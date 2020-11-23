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ينشر لأول مرة .. تعرف علي وصية الراحل محمود خليل الحصري

فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري
محمود خليل الحصري
 
الإثنين، 23-11-2020 08:14 ص إيمان هاني
كشفت ياسمين الحصري، ابنة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، عن وصية والدها ، قائلة :" والدي أوصى بترك ثلث التركة إلى أعمال الخير، خاصة لرعاية أهل القرآن، كما أنه أوصى الراحل محمد أنور السادات بأنه ينشئ نقابة لأهل القرآن".
وأضافت "الحصري" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة:" والدي كان طيب ورقيق القلب، كما أنه كان يعطي والدتي أهمية وتقدير كبير، كما أنه مشهور بأدب الصدقة".
وتابعت: كان دائما يقدم هدايا وصدقات من مقتنياته الشخصية، معقبة: والدي كان دائما حريص على قراءة أوراد مخصصة، كان دائم التذكر وإعادة قراءة القرآن".
وكان محمود خليل الحصري أحد أشهر قُرّاء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وهو أحد أبرز القراء المصريين القدماء، وله العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة، وُلد في غرة ذي الحجة سنة 1335 هـ الموافق 17 سبتمبر من عام 1917 في قرية شبرا النملة التابعة لطنطا بمحافظة الغربية، وكان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وقد أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر.

 

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